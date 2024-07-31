Хабиб Нурмагомедов: «Вам придется признать успех нашей команды»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил в соцсетях фотографию, на которой он вместе с Усманом Нурмагомедовым и Имамшафи Алиевым стоит на фоне своего клуба в Абу-Даби.

«Младшие выступят 7 сентября в Сан-Диего на турнире Bellator. Наступаем во всех организациях, и везде есть чемпионы и претенденты. Вам придется признать успех нашей команды», — написал Хабиб под фотографией.

Нурмагомедов будет секундантом чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова в его бою с Александром Шаблием, который состоится 7 сентября.

На счету 26-летнего Нурмагомедова 17 побед в 17 поединках. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. У 31-летнего Шаблия — 24 победы и 3 поражения. Оба представляют Россию.