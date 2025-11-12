Хабиб Нурмагомедов оценил бой Умара Нурмагомедова с Баутистой

Бывший чемпион UFC и член Зала славы Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу экс-претендента на титул организации в легчайшем весе Умара Нурмагомедова над Марио Баутистой на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

«Он выступил здорово. Но я верю, что он способен на большее... Послушайте, у Баутисты отличные навыки, восемь побед подряд. Как часто вы видите кого-то с восемью победами подряд в UFC? Баутиста был жестким парнем для возвращения, и Умар проделал отличную работу.

Мне понравился его настрой перед боем, он сильно отличался от себя годичной давности. Он на пути к тому, чтобы стать чемпионом UFC. Будет очень тяжело остановить его», — сказал Нурмагомедов в подкасте Weighting In.

В трехраундовом поединке Умар Нурмагомедов победил Баутисту единогласным решением судей. За карьеру в ММА он одержал 19 побед и потерпел 1 поражение, Баутиста победил в 16 боях при 3 поражениях.