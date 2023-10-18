Хабиб Нурмагомедов не планирует присутствовать на бое Махачев — Волкановски

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не планирует посещать турнир UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Хабиб не планирует быть в турнире», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин Ислам Махачев проведет реванш против австралийского бойца Александра Волкановски в рамках турнира UFC 294. На счету 31-летнего Махачева 24 победы и 1 поражение в ММА. В активе 35-летнего Волкановски 2 поражения при 26 победах.

Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. Россиянин занимает 3-ю строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.