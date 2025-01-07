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Сегодня, 12:10

Хабиб Нурмагомедов будет секундировать троих бойцов на UFC 311

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«СЭ» стали известны составы угловых на UFC 311.

Ислама Махачева будут секундировать Хабиб Нурмагомедов, Хавьер Мендес, Муслим Амирасланов, Ислам Мамедов. Армана Царукяна — Эдуард Вартанян, Рома Калантарян, Артем Левин, Маркос «Паррумпа» ДаМатта. Умара Нурмагомедова — Хабиб Нурмагомедов, Хавьер Мендес, тренер по боксу Магомед Абдулхамидов, Касум Касумов (по нему еще нет окончательной определенности). Также Хабиб и Мендес будут угловыми у Тагира Уланбекова.

На UFC 311 пройдут два титульных боя: Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе против Армана Царукяна, а Умар Нурмагомедов оспорит пояс в наилегчайшем весе в поединке с Мерабом Двалишвили. Соперником же Тагира Уланбекова станет Клейтон Карпентер. Турнир пройдет в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе.

UFC 311
Хабиб Нурмагомедов
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Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
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