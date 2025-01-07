Хабиб Нурмагомедов будет секундировать троих бойцов на UFC 311

«СЭ» стали известны составы угловых на UFC 311.

Ислама Махачева будут секундировать Хабиб Нурмагомедов, Хавьер Мендес, Муслим Амирасланов, Ислам Мамедов. Армана Царукяна — Эдуард Вартанян, Рома Калантарян, Артем Левин, Маркос «Паррумпа» ДаМатта. Умара Нурмагомедова — Хабиб Нурмагомедов, Хавьер Мендес, тренер по боксу Магомед Абдулхамидов, Касум Касумов (по нему еще нет окончательной определенности). Также Хабиб и Мендес будут угловыми у Тагира Уланбекова.

На UFC 311 пройдут два титульных боя: Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе против Армана Царукяна, а Умар Нурмагомедов оспорит пояс в наилегчайшем весе в поединке с Мерабом Двалишвили. Соперником же Тагира Уланбекова станет Клейтон Карпентер. Турнир пройдет в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе.