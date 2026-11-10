Гончаров назвал отличной новостью возможное возвращение турниров UFC в Россию

Экс-чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров в разговоре с «СЭ» высказался о словах спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, который заявил, что Россия скоро будет работать над возвращением турниров UFC в страну.

«Это отличная новость! Думаю, в России UFC будет большим и успешным турниром, как и всегда. Хочется увидеть возвращение этого гиганта. Еще это откроет двери для подписания новых наших бойцов в этот промоушен. Очень хочется, чтобы все получилось», — сказал Гончаров «СЭ».

В последний раз турнир UFC в России состоялся в ноябре 2019 года.