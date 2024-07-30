Экс-боец наилегчайшего веса UFC рассказал, почему с ним не переподписали контракт

33-летний экс-боец наилегчайшего веса UFC Нэйт Манесс (16-3) сообщил, что лига не стала продлевать с ним контракт потому, что он якобы не интересный боец.

«На прошлой неделе мы получили ответ от матчмейкера UFC, объясняющий, почему нас не переподписали. Нам сообщили, что в наилегчайшем весе выступают интересные бойцы, и меня не считают одним из них. Я полагаю, что в половине моих боев я добивался досрочной победы или получал бонусы, но теперь это не считается достаточным основанием», — написал Манесс в соцсети X.

Ранее UFC не стали подписывать контракт с бойцом наилегчайшего веса Мухаммадом Мокаевым (13-0), который шел на серии из семи побед в лиге.