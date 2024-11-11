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Сегодня, 10:55

Джонс ответил Анкалаеву на слова о боязни подраться с Аспиналлом

Руслан Минаев
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Джон Джонс.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс ответил россиянину Магомеду Анкалаеву, который заявил, что американец боится подраться с британцем Томом Аспиналлом.

«Магомед, зависть не сделает тебя легендой, мой друг. Тренируйся усерднее и меньше ненавидь. Хочешь по-настоящему задеть меня? Для начала побей несколько моих рекордов», — написал Джонс в соцсети X.

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Джонс проведет защиту титула в поединке с соотечественником Стипе Миочичем на турнире UFC 309 в Нью-Йорке, который пройдет в ночь на 17 ноября.

Ранее Аспиналл заявлял, что Миочич может нокаутировал Джонса.

Джон Джонс
Магомед Анкалаев
Том Аспиналл
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