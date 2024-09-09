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Сегодня, 09:10

Джейк Пол рассказал, почему в UFC не дают бой Конору Макгрегору

Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол (10-1) уверен, что UFC оттягивает возвращение экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) из-за контракта, по которому ирландцу осталось провести в лиге два боя.

«Люди, которые не понимают ситуацию, спрашивают: «Почему Конор не дерется?» — сказал Пол на своем YouTube-канале. — У Конора осталось два боя по контракту, но UFC старается продлить соглашение о правах на трансляцию. Это связано с тем, что они лицензируют свой контент — то есть бои — платформам. Поэтому они пытаются продлить свою сделку и ведут переговоры с несколькими потенциальными партнерами, но, допустим, они выбирают ESPN. Они стремятся получить как можно больше денег.

Часть этих переговоров включает в себя обсуждение: «У нас есть Конор Макгрегор еще на два боя». Но если бы он дрался сейчас, это не было бы частью переговоров. ESPN сказала бы: «О, у вас есть Конор только на один бой». Вот почему Конор сейчас не выходит в октагон».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за травмы ирландца (перелом пальца ноги).

Джейк Пол
Конор Макгрегор
UFC
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