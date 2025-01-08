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Сегодня, 10:14

Двалишвили заявил, что Нурмагомедову не стоило называть его фейковым чемпионом

Камила Абдурахманова
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Чемпион UFC Мераб Двалишвили рассказал о своих претензиях к Умару Нурмагомедову.

«Я сейчас в тренировочном центре UFC. В этот раз у меня не возникло проблем с тем, чтобы попасть внутрь. Как я понимаю, он тренируется утром, а я прихожу позже.

Я действительно был зол, когда меня не пустили в центр из-за него. Он неуважительно отзывался обо мне. Я знаю его лично и всегда уважительно общался с ним. Он хочет драться за пояс, но ему не стоило называть меня фейковым чемпионом. Он придумал какое-то якобы грузинское выражение, которого не существует. И он солгал на пресс-конференции, когда сказал, что не проявлял ко мне неуважения», — сказал Двалишвили в интервью Майклу Биспингу.

Мераб добавил, что он двигается вперед и готовится к поединку. Их бой будет классным, зрители не будут разочарованы.

Грузинский боец ММА встретится на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе с российским соперником. Бой запланирован на 19 января.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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