Дрикус дю Плесси: «Чимаев проиграет Стрикленду в любой день недели»

Южноафриканец Дрикус дю Плесси (20-2) считает, что Хамзат Чимаев (13-0) не сможет составить конкуренцию чемпиону в среднем весе Шону Стрикленду (28-5).

«Сейчас я не собираюсь просить ни о каком титульном шансе. Я никогда ничего не выпрашивал, я за это сражался. Если вы хотите дать Хамзату титульный бой, то вперед, — сказал дю Плесси FOX West Texas. — Потому что Хамзат, который дрался в те выходные [против Усмана], проиграет Шону Стрикленду в любой день недели».

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.