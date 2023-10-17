Махачев: «Уверен, что Хабиб мог бы побить Стриклэнда»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) в интервью «СЭ» рассказал, в какой форме находится Хабиб Нурмагомедов.

— Если бы Хабиб согнал сейчас десяточку и заявился в средний вес, он бы мог побить Стриклэнда?

— Сто процентов. Я уверен в этом, что он мог бы его побить. Как Хабиб тренируется сейчас, он мог бы выйти. Сейчас будут люди это обсуждать, я не стараюсь сделать его каким-то нереальным, но он с тех пор как завершил карьеру, тренируется каждый день, не пропуская. Каждый день он в зале. Здесь он довольно хорошо вес скинул, находится в неплохой форме.