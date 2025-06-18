Дарья Железнякова против Мелиссы Муллинс: дата и где смотреть бой на турнире UFC в Баку

Представительница России Дарья Железнякова и британка Мелисса Муллинс проведут поединок в легчайшем весе на UFC Fight Night в субботу, 21 июня. Вечер смешанных единоборств пройдет в «Баку Кристал Холле» в Баку (Азербайджан). Начало турнира — в 19.00 по московскому времени.

ММА UFC: Железнякова — Муллинс

Трансляцию вечера ММА в полном объеме покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. Также смотреть турнир можно в ретрансляции федерального канала на платформах Окко и «Кинопоиск» по платной подписке. Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о турнире доступны в разделе UFC на сайте «СЭ». Результаты боев UFC Fight Night в Баку можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.

29-летняя Железнякова в ММА провела 11 боев, в которых одержала 9 побед и потерпела 2 поражения. 33-летняя Муллинс имеет профессиональный рекорд — 7 побед и 1 поражение.