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Сегодня, 14:00

Дариуш получил удвоенный гонорар после того, как его бой с Мойкано был отменен

Камила Абдурахманова
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Боец UFC из США и Ирана в легком весе (до 70 кг) Бенеил Дариуш рассказал, что ему выплатили двойной гонорар за несостоявшийся поединок с Ренато Мойкано.

«Все хорошо, мне не на что жаловаться. Мне выплатили гонорар за участие в поединке и бонус за победу. Я благодарен Дане Уайту, UFC и Хантеру Кэмпбеллу. У меня нет причин для недовольства. Я понимаю их решение. Конечно, я бы хотел сразиться за титул, но они поступили так, как считали нужным. На их месте я поступил бы так же», — цитирует The Schmo слова Дариуша.

Дариуш должен был участвовать в основном карде турнира в бою против бразильского спортсмена Ренато Мойкано. Однако Мойкано заменил травмированного Армана Царукяна в титульном поединке и теперь будет сражаться с Исламом Махачевым в главном событии вечера.

Бой между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано станет главным событием турнира UFC 311, который пройдет в ночь с 18 на 19 января в городе Инглвуд, США. В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов сразится за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.

UFC 311
Арман Царукян
Бенеил Дариуш
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
UFC
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