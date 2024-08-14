Дана Уайт: «Если дю Плесси победит Адесанью, UFC приедет в Южную Африку»

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что в случае победы чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (21-2) над экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-3) UFC проведет первый турнир в Африке.

«Каждый раз, когда между бойцами есть напряженность, бой получается так себе. Но у меня хорошее предчувствие, что в этот раз все будет по-другому. Оба парня рискуют всем, учитывая, как они недолюбливают друг друга.

Если Дрикус сможет победить Иззи и вернуть пояс в Южную Африку, то очевидно, что мы проведем там турнир", — сказал Уайт на пресс-конференции.

Дю Плесси и Адесанья подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.