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Дана Уайт после предложения Дональда Трампа стать его пресс-секретарем «У меня уже много работы»

Уайт после предложения Трампа стать его пресс-секретарем «У меня уже много работы»

Павел Лопатко

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа стать пресс-секратарем Белого дома.

«У меня уже много работы. Уверен, после встречи мне будет что рассказать», — цитирует ESPN Уайта. Также он сообщил журналистам в Лондоне, что вылетает в Вашингтон

Перед этим глава UFC опубликовал в соцсети изображение, где он стоит за трибуной в зале для брифингов Белого дома, с подписью «К следующей главе».

Должность пресс-секретаря остаётся вакантной с 16 октября, когда Кэти Закария покинула пост после пяти дней работы. Белый дом пока не комментировал ситуацию.

Дональд Трамп и&nbsp;Дана Уайт.Трамп зовет Дану Уайта работать в Белый дом. Как босс UFC стал одним из ближайших друзей президента США?

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