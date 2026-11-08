Уайт после предложения Трампа стать его пресс-секретарем «У меня уже много работы»

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа стать пресс-секратарем Белого дома.

«У меня уже много работы. Уверен, после встречи мне будет что рассказать», — цитирует ESPN Уайта. Также он сообщил журналистам в Лондоне, что вылетает в Вашингтон

Перед этим глава UFC опубликовал в соцсети изображение, где он стоит за трибуной в зале для брифингов Белого дома, с подписью «К следующей главе».

Должность пресс-секретаря остаётся вакантной с 16 октября, когда Кэти Закария покинула пост после пяти дней работы. Белый дом пока не комментировал ситуацию.