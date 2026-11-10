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Дана Уайт отказался стать пресс-секретарем Белого дома: «Не хочу быть в политике»

Дана Уайт отказался стать пресс-секретарем Белого дома: «Не хочу быть в политике»

Павел Лопатко

Глава UFC Дана Уайт отклонил предложение президента США Дональда Трампа занять пост пресс-секретаря Белого дома.

Во время пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 9 ноября, Трамп в шутку спросил Уайта, что он предпочтет — быть пресс-секретарем или остаться в UFC. Уайт ответил: «Спасибо за предложение, сэр, — нет, нет, я не хочу быть в политике».

Трамп сделал предложение в соцсети в субботу, 7 ноября, но позже уточнил, что шутил. Уайт, давний друг и сторонник Трампа, заявил, что не заинтересован в политике.

Должность пресс-секретаря остается вакантной с тех пор, как Кэти Закария покинула пост после всего пяти дней работы в октябре. Ее предшественница Каролин Ливитт ушла в августе после полутора лет работы. Объявление Трампа о предложении работы Уайту вызвало спекуляции о более агрессивной позиции после поражения республиканцев на промежуточных выборах.

Уайт, который был заметным союзником Трампа, помог провести турнир UFC на лужайке Белого дома в 2026 году.

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Дана Уайт
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