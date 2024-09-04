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Сегодня, 11:30

Дана Уайт назвал самый действенный способ бороться с пиратством

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал новость о том, что министр и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх хочет снизить стоимость платных трансляций до 20 долларов, чтобы бороться с платными трансляциями.

«Поверьте, мы знаем, как бороться с пиратскими трансляциями. Не буду вдаваться в подробности, но мы начали привлекать нарушителей к ответственности в судебном порядке. Начните, [черт возьми], судиться с людьми», — сказал Уайт на пресс-конференции.

UFC ведет активную борьбу с пиратскими трансляциями и подает судебные иски как против отдельных стримеров, так и против платформ, которые позволяют незаконно транслировать ее мероприятия.

Дана Уайт
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