Чимаев рассказал, что отказался от титульного боя со Стриклендом на UFC 297

Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) рассказал, что отказался от титульного боя в среднем весе.

«Мне позвонил мой менеджер, сказал, что в январе. Даже менеджер не согласился с UFC, сказал: «Если хотите, делайте этот бой, кто выиграет, с ним подеремся». У меня маленькие травмы сейчас. Лечим эти травмы, и еще подготовиться к бою надо. С травмами не получится. Сейчас месяц реабилитации, потом подготовка», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу ММАТИКА.

Ранее стало известно, что Чимаев получил разрыв связок правой руки во время боя с Камару Усманом (20-4) на UFC 294. На этом турнире он победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).

21 января на UFC 297 в Торонто (Австралия) американец Шон Стрикленд и южноафриканцем Дрикус дю Плесси проведут титульный бой в среднем весе.