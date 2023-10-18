Чимаев оценил борьбу Усмана на примере боя Хабиба с Гейджи

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) не видит ничего удивительного в борьбе экс-чемпиона в полусреднем дивизионе Камару Усмана (20-3). Об этом он сказал на пресс-конференции.

— Как ты оцениваешь свою борьбу с борьбой Камару, потому что у него высочайший показатель защиты от тейкдаунов в истории UFC. Что думаешь на счет его борьбы?

— Американская борьба и борьба горцев — это две разные вещи. Помните, что Хабиб сделал с Гейджи? Я видел несколько видео, как Гейджи и Усман борются, они были на равных. Хабиб показал, что уровень борьбы разный. Многие знают, что у нас с Хабибом примерно один стиль борьбы. Думаю, все повторится.

Чимаев и Усман подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Бой станет соглавным событием вечера.