Кори Сэндхаген: «Я заслуживаю драться за титул чемпиона»

Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген (17-4) считает, что он следующим должен драться за титул чемпиона.

«Я хочу стать чемпионом мира. Мне не важно, с кем драться, будь то со Стерлингом или О'Мэлли, кто бы это ни был, я считаю, что заслуживаю следующего титульного шанса. У меня было три большие победы подряд над крутыми, жесткими парнями. Именно так и должен поступать претендент», — сказал Сэндхаген после боя с Робом Фонтом (20-7).

Сэндхаген победил Фонта единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 5 августа на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, США.