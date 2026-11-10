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Чемпион UFC Джастин Гейджи — о своем будущем: «К Рождеству состоится разговор с UFC о том, что будет дальше»

Гейджи — о своем будущем: «К Рождеству состоится разговор с UFC о том, что будет дальше»

Руслан Минаев

Чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи заявил, что определится с продолжением карьеры к концу 2026 года. По словам американского бойца, из-за проблем со здоровьем он не сможет провести еще один поединок до конца года.

«Очевидно, это мое решение. Но я прислушиваюсь ко всему, читаю комментарии. У меня замечательная семья. Мой брат не хочет, чтобы я останавливался. Он на 100 процентов за то, чтобы двигаться вперед. Мы примем решение. Все знают, что сейчас у меня проблемы со здоровьем и я не смогу подраться в этом году. UFC дали мне время отдохнуть и насладиться тем, чего я достиг. Примерно к Рождеству у нас состоится разговор о том, что будет дальше», — сказал Гейджи в подкасте Double Coverage Podcast.

Последний бой 37-летний американец провел 14 июня 2026 года на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне. Гейджи победил Илию Топурию техническим нокаутом после четвертого раунда и стал полноценным чемпионом UFC в легком весе.

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Джастин Гейджи
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