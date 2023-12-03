Царукян нокаутировал Дариуша на UFC on ESPN 52

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Арман Царукян одержал победу на турнире UFC on ESPN 52 в Остине, США. Он техническим нокаутом в первом раунде победил четвертого номера рейтинга американца Бенэила Дариуша.

Теперь на счету 27-летнего россиянина 21 победа и 3 поражения. У 34-летнего американца — 6 поражений и 22 победы.

Царукян идет на серии из трех побед. В UFC он потерпел два поражения — в дебютном поединке на коротком уведомлении уступил лучшему бойцу вне зависимости от категории Исламу Махачеву (25-1) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28), и проиграл поляку Матеушу Гамроту единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47).