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Два бойца превысили лимит веса перед UFC 334 в Нью-Йорке

Дмитрий Сомов

Американский боец Терренс Маккинни и перуанец Хуан Диас не уложились в лимиты своих весовых категорий на официальном взвешивании перед турниром UFC 334 в Нью-Йорке. Оба поединка при этом остались в программе соревнований, сообщает официальный сайт организации.

Маккинни показал на весах 160,2 фунта при разрешенных для нетитульного боя в легком весе 156 фунтах. Его соперник Джим Миллер весил 155,6 фунта. За превышение лимита Маккинни отдаст Миллеру 30 процентов своего гонорара. Бой пройдет в промежуточном весе.

Диас показал 136,4 фунта при лимите 136 фунтов для нетитульного поединка в легчайшей категории. Его соперник Алатенхэйли уложился в норму — 135,6 фунта. Диас перечислит оппоненту 20 процентов гонорара, а их бой также состоится.

Участники двух чемпионских боев успешно прошли взвешивание. Сирил Ган показал 242,6 фунта, Джош Хокит — 231,4 фунта перед титульным поединком в тяжелом весе. Кайла Харрисон и Аманда Нуньес показали одинаковый результат — 135 фунтов — перед боем за пояс в женском легчайшем весе.

Турнир пройдет 14 ноября в комплексе «Мэдисон-сквер-гарден».

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Терренс МакКинни
Хуан Диаз
UFC
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