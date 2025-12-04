Запашный верит, что Ян вернет титул чемпиона UFC

Народный артист России Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» дал прогноз на предстоящий бой между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Продолжаю верить, что Петр проявит себя и победит, хотя против Мераба ему будет очень тяжело. Двалишвили — очень серьезный соперник, он находится в хорошей форме, а Ян достаточно нестабильный, у него были проигрыши. Надеюсь, что сейчас Петр в хорошей форме, потому что для него это очень важный бой», — сказал Запашный «СЭ».

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ян проведет реванш с действующим обладателем пояса Двалишвили на турнире UFC 323. Бой пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Первый поединок соперников состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

ММА UFC: Двалишвили — Ян

Руслан Ботвенко