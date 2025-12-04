Тарасов — о реванше Яна и Двалишвили: «Если Петр не возьмет титул — думаю, он завершит карьеру»

Блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов в разговоре с «СЭ» дал прогноз на предстоящий бой между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Я считаю, что победит Мераб Двалишвили и пояс останется у него, потому что он набрал сумасшедшую форму. Те бои, которые он показывал, — это полное превосходство над своими соперниками. Он над ними издевался. Думаю, что бой пройдет в партере, Мераб будет постоянно переводить, постоянно давить и сохранит статус чемпиона. Я не верю, что Петр Ян заберет пояс, хотя я за него очень сильно болею. Это последний шанс для Петра взять титул чемпиона UFC. Если Петр не возьмет титул — думаю, он завершит карьеру. Слышал, что он уже устал от боев. Если сейчас он выиграет Мераба — будет новая волна Петра Яна. Но это его последний шанс. Посмотрим, как он им воспользуется», — сказал Тарасов «СЭ».

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет реванш с действующим обладателем пояса Двалишвили на турнире UFC 323. Бой пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Первый поединок соперников состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

ММА UFC: Двалишвили — Ян

Руслан Ботвенко