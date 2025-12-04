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Монсон: «Ян имеет хорошие шансы на победу над Двалишвили»

Павел Лопатко

Бывший боец UFC Джефф Монсон считает, что у россиянина Петра Яна есть неплохие шансы на победу над грузином Мерабом Двалишвили в реванше на турнире UFC 322.

«Ян имеет хорошие шансы на победу. В первом бою у него была травма, это серьезно осложнило ему работу. Сейчас все должно быть по-другому. Тем более это четвертый бой Двалишвили за год. Непонятно, как его организм на это отреагирует», — цитирует 54-летнего Монсона ТАСС.

32-летний Ян и 34-летний Двалишвили проведут чемпионский бой в ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе. Двалишвили сейчас владеет титулом в легчайшем весе, Ян — бывший чемпион.

ММА UFC: Двалишвили — Ян

Первый поединок Яна и Двалишвили состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221, тогда Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

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Джефф Монсон
Мераб Двалишвили
Петр Ян
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