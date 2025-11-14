Бокс/ММА
14 ноября, 20:38

Немков — о бое Махачева против Маддалены: «Дай Бог ему выиграть и стать чемпионом в полусреднем весе»

Александр Абустин
корреспондент

Боец PFL в тяжелом весе Вадим Немков в разговоре с «СЭ» оценил предстоящий поединок за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым на турнире UFC 322.

«Дай Бог ему выиграть и стать чемпионом в полусреднем весе. Пусть покажет высокий уровень своего искусства, его команды и всего российского ММА. У него есть шанс стать чемпионом в двух самых конкурентных весах в мире. Это очень серьезный результат. Разумеется, буду поддерживать его, тем более мы с ним в сборной вместе когда-то были», — сказал Немков «СЭ».

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готов отобрать пояс у Маддалены: онлайн-трансляция недели UFC 322

Россиянин и австралиец встретятся в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября в поединке за титул в полусреднем весе. У Махачева в профессиональных ММА 27 побед и 1 поражение, у его соперника 17 побед и 2 поражения.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Вадим Немков
Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
