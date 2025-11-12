Делла Маддалена: «Я ожидаю лучшего Махачева»

Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена прокомментировал предстоящий поединок с Исламом Махачевым.

«Я ожидаю лучшего Махачева. Ему не нужно гонять вес. Думаю, он будет более полноценной версией себя. Это будет самый жесткий Махачев, и я не ожидаю большого преимущества в весе», — сказал Делла Маддалена в интервью пресс-службе UFC.

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Деллы Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев