Бой UFC 311 Умар Нурмагомедов против Мераб Двалишвили: во сколько и где смотреть

Нурмагомедов проведет бой за титул в легчайшем весе против Двалишвили на UFC 311

Российский боец Умар Нурмагомедов проведет бой за титул в легчайшем весе против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 311. Вечер ММА пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в ночь на 19 января. Начало соглавного поединка — около 7.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий и главных боев UFC 311. Результаты поединка Нурмагомедов — Двалишвили можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Трансляцию UFC 311 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен бесплатно на «Матч ТВ».

28-летний россиянин в смешанных единоборствах имеет рекорд — 18-0. Профессиональный рекорд 33-летнего грузинского бойца — 18-4.