Бой Махачева и Волкановски в Австралии признан лучшим боем 2023 года по версии ESPN

Американский кабельный канал ESPN назвал первый поединок между чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым (25-1) и чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски (25-3) лучшим боем 2023 года.

«Первый бой Махачева и Волка на UFC 284 стал классикой. Ислам сохранил свой титул в легком весе после эпического 5-раундового противостояния», — сказано в соцсетях ESPN.

В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Поединок состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Второй бой между Махачевым и Волкановски прошел 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ на турнире UFC 294. В этом поединке россиянин нокаутировал австралийца в первом раунде.