Двалишвили — о Нурмагомедовых: «Они крутые перед камерами»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) раскритиковал второго номера рейтинга в легчайшем весе Умара Нурмагомедова (18-0).

«Умар — сильный боец, мы все это знаем, — сказал Двалишвили MMA Fighting. — Однако он никогда не встречался с бойцами из топ-15, и вот теперь UFC дает ему шанс — бой с Кори Сэндхагеном, который занимает второе место в рейтинге. Если Умар победит, то окажется в топ-15. А если проиграет, то будет в топ-5 или около того. В любом случае, он уже попал в топ-5, так что сейчас он победил и находится в топе.

Но теперь он ведет себя неуважительно. Он бросает вызов Шону О’Мэлли, он бросает вызов мне. Друг, прояви к нам уважение, позволь нам подраться и немного успокоиться.

Ты ни с кем не дрался, а теперь оказался здесь только потому, что твоя фамилия Нурмагомедов — потому что ты двоюродный брат Хабиба. Если вы спросите их, они не любят трэш-ток, но они говорят трэш и делают вид, что они крутые, когда это происходит перед камерами. Он молодец, но он должен повзрослеть и стать более мужественным. Он должен уважать бойцов здесь. Мы здесь уже давно, а он ведет себя немного неуважительно».

Шон О’Мэлли (18-1) и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.