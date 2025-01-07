Бернс — о турнире UFC 311: «Думаю, что у Царукяна есть шанс, но победит Ислам. И Умар тоже выиграет»

Бразильский боец UFC Гилберт Бернс поделился мнением о поединках Ислам Махачев — Арман Царукян и Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов в турнире UFC 311.

«Думаю, что у Армана есть шанс, но победит Ислам. И Умар тоже выиграет!» — написал Бернс в соцсети.

Турнир UFC 311 пройдет в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января 2025 года.