Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:31

Бернс — о турнире UFC 311: «Думаю, что у Царукяна есть шанс, но победит Ислам. И Умар тоже выиграет»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бразильский боец UFC Гилберт Бернс поделился мнением о поединках Ислам Махачев — Арман Царукян и Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов в турнире UFC 311.

«Думаю, что у Армана есть шанс, но победит Ислам. И Умар тоже выиграет!» — написал Бернс в соцсети.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Турнир UFC 311 пройдет в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января 2025 года.

UFC 311
Арман Царукян
Гилберт Бернс
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Квартиру артистки Паршуты в Москве ограбили во время праздников
Роман Шишкин: «Спартак» — претендент на «золото», но 95 процентов, что выиграет «Зенит»
Самсонов рассказал, каким был молодой Овечкин
Глава ИИХФ заявил о желании вернуть Россию на международную арену
Кобахидзе посоветовал Макрону не лгать про Грузию и РФ
Политический кризис в Канаде. Что пишут СМИ
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Хабиб Нурмагомедов будет секундировать троих бойцов на UFC 311
Свищев заявил, что будет болеть за Махачева в бою против Царукяна
Самое страшное поражение Царукяна. Бойца нокаутировали за 30 секунд, но он взял реванш
Менеджер Поветкина ставит на Махачева в бою с Царукяном
Махачев стал победителем номинации «Сабмишен года»
Рабаданов: «Верю, что Махачев финиширует Царукяна в третьем-четвертом раунде»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хабиб Нурмагомедов будет секундировать троих бойцов на UFC 311

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости