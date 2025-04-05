Сулумов: «Дзюба — чушеносец. После его слов о бое с Махачевым все понимают, что Артем может нести бред на любую тему»

Боец ММА Магомед Сулумов в комментарии для «СЭ» раскритиковал форварда «Акрона» Артема Дзюбу после слов футболиста о том, что у него были бы шансы в бою с Исламом Махачевым.

— Магомед, как вы как легковес отреагировали на заявление Артема Дзюбы о том, что у него могут быть шансы в ММА против легковесов и, в частности, против Махачева?

— Если честно, моя первая мысль была — Дзюба просто большой идиот. Как можно нести такую чушь с серьезным лицом? Слова Артема обесценивают наш бойцовский труд. Как твой вес может помочь тебе в бою с людьми, которые всю жизнь посвятили этому делу?

— Вы пару лет назад в интервью также упоминали Дзюбу, назвав его «долбаном». Что тогда вызвало такую оценку?

— Тогда Артем нес дилетантскую чушь о депрессии, говоря о том, что ее нет, и что все проблемы от безделья. Я изучал эту тему, у меня самого были неврологические проблемы, и слышать такое от спортсмена с огромной аудиторией было странно. Сейчас все, кто хотя бы немного разбирается в ММА, после его слов о бое с Исламом понимают, что Артем может нести бред на любую тему. Чушеносец, одним словом.

— Если судить по последнему посту в соц. сетях, вы сейчас свободный агент. Если одна из лиг предложит вам провести выставочный бой против Дзюбы по правилам ММА, вы бы согласились?

— Я бы никогда не согласился на бой против не бойца, но в этом случае бравада Артема перешла все границы и при согласии Дзюбы на поединок я бы мог легко привести его в чувство в клетке. Настучал бы ему немного, но не слишком сильно, а потом бы в партере аккуратно финишировал, чтоб меньше чуши нес. Камил Гаджиев любит устраивать что-то новое, задавать тренды, у него сейчас дерутся медиафутболисты, может, самое время сделать предложение Артему? Я готов сделать это хоть бесплатно!