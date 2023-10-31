Джон Джонс: «Если вы хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) заявил, что он не опустит руки и продолжит готовиться к возвращению в октагон.

«Если вы хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Я ненавижу трудные времена, ненавижу испытания, но мне нравится быть человеком, который олицетворяет собой упорство и отказ сдаваться. Я верю, что даже моим ненавистникам сложно не верить мне. Я не из тех, с кем можно не считаться. Лучшие дни еще впереди», — написал Джонс в соцсети X.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.