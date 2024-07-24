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Белал Мухаммад: «Если я побью Эдвардса, то встану в один ряд с Жоржем Сен-Пьером»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) считает, что находится на пороге того, чтобы стать величайшим полусредневесом в истории.

«Он [Эдвардс] не получает внимания, ведь так? Если бы у него не было этого титула, никто бы не знал, кто он такой. Он не говорит о себе, не продвигает себя и даже не знает, как выступать. Даже когда он появляется на подкастах, он говорит шепотом. Из-за этого он выглядит глупо, испуганно и неуместно. Этому поясу не место на его плече — он должен быть на моем.

И да, как только я получу этот пояс, я докажу всему дивизиону, на что способен. Моя цель — стать не просто чемпионом, а лучшим полусредневесом в истории. Поэтому я должен выйти и победить Леона, который дважды побеждал Усмана, считавшегося лучшим. Я опережу его и окажусь в одном ряду с Жоржем Сен-Пьером. Я побью всех этих молодых убийц вроде Шавката Рахмонова, Джека Делла Маддалены, и тогда больше никого не останется. Я просто стану величайшим бойцом», — сказал Мухаммад Дэймону Мартину.

Леон Эдвардс (22-3) и Мухаммад подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Великобритания.

Белал Мухаммад
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