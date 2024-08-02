В субботу, 3 августа, в Абу-Даби (ОАЖ) пройдет турнир UFC Fight Night. Начало прелимов запланировано на 19:00 по московскому времени. В одном из боев в полутяжелом весе встретятся россиянин Азамат Мурказанов и американец Алонзо Менфилд.

Мурказанову 35 лет, на его счету 13 побед в 13 боях на профессиональном уровне. 16 апреля он победил американца Дастина Джейкоби.

Менфилду 36 лет, в профессиональных единоборствах он одержал 15 побед, потерпел четыре поражения и свел один бой вничью. В предыдущем поединке, который проходил 12 мая, он уступил Карлосу Олбергу из Новой Зеландии.

Результат боя Мурказанов — Менфилд будет доступен в нашем матч-центре.