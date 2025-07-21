Асу Алмабаев — Хосе Очоа: дата боя UFC в ОАЭ, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Асу Алмабаев и Хосе Очоа встретятся на турнире UFC в ОАЭ

Асу Алмабаев из Казахстана и Хосе Очоа из Перу проведут бой на турнире UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Поединок будет проходить на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется ориентировочно в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC. Результаты боев можно отслеживать в ленте новостей UFC на нашем сайте и в нашем матч-центре.

В прямом эфире основной кард покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Алмабаев одержал 21 победу и потерпел 3 поражения в профессиональных ММА. На счету Очоа — 8 побед и одно поражение.