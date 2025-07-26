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Асу Алмабаев — Хосе Очоа: трансляция боя турнира UFC начнется ориентировочно в 22.30 мск

Асу Алмабаев и Хосе Очоа сразятся на турнире UFC в Абу-Даби
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press, Getty Images

Асу Алмабаев из Казахстана и Хосе Очоа из Перу проведут бой на турнире UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Поединок на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) начнется около 22.30 по московскому времени.

ММА UFC: Алмабаев — Очоа

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC. Результаты боев можно отслеживать в ленте новостей раздела UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. Рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

Саид Нурмагомедов, Петр Ян, Шарабутдин Магомедов, Никита Крылов.Ян — Магки, бои Шары Буллета и Саида Нурмагомедова, Крылова и Салихова. Онлайн-трансляция UFC в Абу-Даби

Алмабаев одержал 21 победу и потерпел 3 поражения в профессиональных ММА. Очоа в профессиональной карьере выиграл 8 боев и проиграл однажды.

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Асу Алмабаев
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