Асу Алмабаев — Хосе Очоа: трансляция боя турнира UFC начнется ориентировочно в 22.30 мск

Асу Алмабаев и Хосе Очоа сразятся на турнире UFC в Абу-Даби

Асу Алмабаев из Казахстана и Хосе Очоа из Перу проведут бой на турнире UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Поединок на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) начнется около 22.30 по московскому времени.

ММА UFC: Алмабаев — Очоа

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC. Результаты боев можно отслеживать в ленте новостей раздела UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. Рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

Алмабаев одержал 21 победу и потерпел 3 поражения в профессиональных ММА. Очоа в профессиональной карьере выиграл 8 боев и проиграл однажды.