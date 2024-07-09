Артем Вахитов: «Я готов побить Алекса Перейру в UFC»

Экс-чемпион Glory в полутяжелом весе Артем Вахитов (23-6) заявил, что может побить чемпиона UFC в полутяжелом весе Алекса Перейру (11-2).

«Самая большая слабость Алекса в том, что он полностью сосредоточен на атаке и не уделяет внимания защите. Из-за этого он может получать много ударов в голову, если его соперник — опытный ударник. Вы могли видеть это в его втором бою с Адесаньей. Он пропустил удар, потому что оставил много открытых мест для тех, кто знает, как их использовать.

Другие бойцы не смогли победить Алекса, потому что их ударная техника не была на достаточно высоком уровне. Они не были уверены в себе и считали его непобедимым. Поэтому они уже проиграли в своих мыслях еще до начала боя. Но я уже побеждал его в чистом ударном поединке, и я уверен, что смогу сделать это снова, если нам удастся провести наш третий поединок в UFC», — приводит слова Вахитова MMA Fighting.

Вахитов дважды дрался с Перейрой в Glory. В первом бою он проиграл раздельным решением судей, второй выиграл решением большинства судей.