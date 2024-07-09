Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:07

Артем Вахитов: «Я готов побить Алекса Перейру в UFC»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион Glory в полутяжелом весе Артем Вахитов (23-6) заявил, что может побить чемпиона UFC в полутяжелом весе Алекса Перейру (11-2).

«Самая большая слабость Алекса в том, что он полностью сосредоточен на атаке и не уделяет внимания защите. Из-за этого он может получать много ударов в голову, если его соперник — опытный ударник. Вы могли видеть это в его втором бою с Адесаньей. Он пропустил удар, потому что оставил много открытых мест для тех, кто знает, как их использовать.
Другие бойцы не смогли победить Алекса, потому что их ударная техника не была на достаточно высоком уровне. Они не были уверены в себе и считали его непобедимым. Поэтому они уже проиграли в своих мыслях еще до начала боя. Но я уже побеждал его в чистом ударном поединке, и я уверен, что смогу сделать это снова, если нам удастся провести наш третий поединок в UFC», — приводит слова Вахитова MMA Fighting.

Вахитов дважды дрался с Перейрой в Glory. В первом бою он проиграл раздельным решением судей, второй выиграл решением большинства судей.

1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Здено Хара занялся триатлоном после завершения хоккейной карьеры
Фанаты собирают подписи к петиции для переигровки матча Испания — Германия
В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
Трамп назвал причину нежелания Байдена добровольно оставить Белый дом
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт рассказал, как в последний момент отказался от сделки с HBO

Алекс Перейра ответил на вызов Вахитова: «Будь осторожен с этой идеей»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости