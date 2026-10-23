Царукян заявил, что рассчитывает на титульный бой UFC в начале 2027 года

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян рассчитывает провести следующий поединок за титул чемпиона организации в легком весе. Спортсмен рассказал об этом в интервью MMA Fighting.

«Как я слышал, следующим у меня будет бой за титул», — сказал Царукян. По его информации, поединок должен состояться в начале 2027 года, но точную дату и имя возможного соперника ему пока не сообщили.

Последний поединок в UFC Царукян провел в сентябре на турнире UFC 331. Тогда он нокаутировал бразильца Маурисио Руффи. После победы боец рассчитывал закрепиться в числе основных претендентов на чемпионский пояс.

Действующим обладателем титула UFC в легком весе является Джастин Гэтжи. При этом организация не подтвердила, что именно Царукян станет его следующим соперником. Интервью российско-армянского спортсмена состоялось перед его борцовской схваткой с Диллоном Дэнисом на турнире RAF 14.