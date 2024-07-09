Арман Царукян: «Я буду следующим претендентом на титул»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) уверен, что дисквалификация не помешает ему следующим подраться за титул чемпиона.

«Я буду следующим претендентом на титул. Остальные могут занять места», — написал Царукян в соцсети X.

Накануне тренер Чарльза Оливейры (34-10) Диего Лима заявил, что следующим за титул чемпиона будет драться бразилец, так как Царукян получил дисквалификацию за то, что ударил фаната во время выхода на арену на UFC 300.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.