Арман Царукян — Дэн Хукер: онлайн-трансляция боя UFC Fight Night в Дохе
Российско-армянский боец Арман Царукян и новозеландец Дэн Хукер проводят поединок в легком весе на турнире UFC Fight Night 265 в субботу, 22 ноября. Бой является главным событием вечера в спортивном комплексе ABHA Arena в Дохе (Катар).
Ориентировочное время начала боя Царукян vs Хукер — 23.30 мск (советуем следить за поединком заранее).
Трансляция боя Арман Царукян — Дэн Хукер на UFC Fight Night
Главный бой UFC Fight Night 265 между Царукяном и Хукером в прямом эфире показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC Fight Night в Дохе. Следить за результатами боев турнира можно также в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.
Статистика перед боем Арман Царукян — Дэн Хукер на UFC Fight Night
Арману Царукяну — 29 лет. В профессиональной карьере он одержал 22 победы и потерпел 3 поражения. Ахалкалакец в 2024 году победил экс-чемпиона UFC, бразильца Чарльза Оливейру раздельным решением судей на турнире UFC 300 13 апреля. До этого Царукян выиграл у американца Бенеила Дариюша нокаутом правым прямом с добиванием 2 декабря 2023 года в рамках UFC on ESPN в Остине (США).
Дэну Хукеру — 35 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 24 победы и 12 поражений. Предыдущее появление Хукера в клетке — 17 августа 2024 года на турнире UFC 305 в Перте (Австралия) против поляка Матеуша Гамрота (победа раздельным решением судей).