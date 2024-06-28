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Сегодня, 13:12

Орловский: «Волков — классный боец, желаю ему удачи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский прокомментировал слова Александра Волкова, заявившего после боя с Сергеем Павловичем, что очень уважает Орловского.

«Перестаньте, я же не господь Бог, чтобы прощать. Слово не воробей, вылетело — не поймаешь. Ну сказал и сказал. Наверное, я тоже много говорил. Как говорят американцы, никакого бифа между мной и Волковым точно нет. Он реально классный боец из топ-5, молодец. Я желаю ему удачи, пускай двигается», — приводит слова Орловского MMA.Metaratings.ru.

В 2017 году Волков сказал, что Нганну не бил никого из топов, а Орловского все побеждали. После чего Орловский вызвал Волкова на бой, и отношения между ними временно обострились.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков (единоборства)
Андрей Орловский
Сергей Павлович
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