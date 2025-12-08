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Андрей Гончаров нокаутировал Владимира Токова на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону

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Бой стал первым в рамках нового Гран-при промоушена, где будет разыгран один миллион долларов в семи весовых категориях.

В главном бою вечера Гончаров по прозвищу Царь-Пушка одержал победу во втором раунде нокаутом над Токовым и продолжил свой путь в рамках Гран-при.

В соглавном бою вечера Владимир Канунников победил Замира Арипшева судейским решением. В церемонии награждения победителя приняла участие генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова.

«Мы очень хотели провести мероприятие в нашем родном городе (БЕТСИТИ основан в Ростове-на-Дону. - Прим. «СЭ»), и, как нам кажется, все получилось отлично. Огромное спасибо болельщикам, их эмоции — это большая награда для организаторов. Спасибо и бойцам за их великолепные бои. Те впечатления, которые мы сегодня получили — бесценны», — сказала Серова на награждении.

Остальные результаты турнира БЕТСИТИ Fight Nights:

Эдуард Багратунян победил Сайфуллу Нуриева судейским решением;

Ризван Абдурахманов победил Эльдара Тагирова судейским решением;

Илья Фомочкин победил Ахмеда Ходжиева техническим нокаутом;

Газимурад Магомедов победил Мазияра Эльхами Вармезани удушающим приемом;

Магомед Гасанов нокаутировал Романа Штырина;

Юсуп Халухоев победил Гаджимурада Исакова судейским решением;

Аслан Абидов нокаутировал Артура Леваняна;

Исмаил Умалатов победил Алибека Калмыкова техническим нокаутом;

Парвиз Хамиджонов победил Жору Амбарцумяна удушающим приемом.

Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights пройдет в Москве 20 декабря во Дворце Ирины Винер-Усмановой.

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