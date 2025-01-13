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Сегодня, 11:35

Американская авиакомпания проводит расследование инцидента с Хабибом Нурмагомедовым

Алина Савинова
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Американская авиакомпания Frontier Airlines отреагировала на инцидент на борту самолета с участием российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

12 января стало известно, что Хабиба сняли с авиарейса в США после спора со стюардессой. Нурмагомедов занял место у аварийного выхода, и бортпроводница уточнила у него, сможет ли он в случае аварийной ситуации помочь другим пассажирам. Спортсмен не сразу понял, что от него хотят, и это вызвало небольшую ссору между ним и членом экипажа.

«Мы знаем об этом инциденте и проводим расследование», — сообщил представитель пресс-службы авиакомпании в соцсетях.

Хабиба Нурмагомедова сняли с&nbsp;рейса в&nbsp;Лос-Анджелес из-за спора с&nbsp;бортпроводницей. «Женщина была груба с самого начала». Хабиб Нурмагомедов назвал инцидент в США провокацией

Сам спортсмен назвал инцидент в США провокацией. По словам Хабиба, стюардесса была очень груба с ним с самого начала.

36-летний Нурмагомедов провел 29 поединков на профессиональном уровне и не потерпел ни одного поражения. В 2022 году его включили в Зал славы UFC.

Хабиб Нурмагомедов
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