Американская авиакомпания проводит расследование инцидента с Хабибом Нурмагомедовым

Американская авиакомпания Frontier Airlines отреагировала на инцидент на борту самолета с участием российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

12 января стало известно, что Хабиба сняли с авиарейса в США после спора со стюардессой. Нурмагомедов занял место у аварийного выхода, и бортпроводница уточнила у него, сможет ли он в случае аварийной ситуации помочь другим пассажирам. Спортсмен не сразу понял, что от него хотят, и это вызвало небольшую ссору между ним и членом экипажа.

«Мы знаем об этом инциденте и проводим расследование», — сообщил представитель пресс-службы авиакомпании в соцсетях.

Сам спортсмен назвал инцидент в США провокацией. По словам Хабиба, стюардесса была очень груба с ним с самого начала.

36-летний Нурмагомедов провел 29 поединков на профессиональном уровне и не потерпел ни одного поражения. В 2022 году его включили в Зал славы UFC.