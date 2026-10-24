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Александр Волков — Ризван Куниев: результат боя на турнире UFC 333 24 октября 2026

Волков единогласным решением победил Куниева на UFC 333

Алина Савинова
Александр Волков победил Ризвана Куниева.
Фото Reuters

Российский боец ММА Александр Волков одержал победу над соотечественником Ризваном Куниевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Поединок в тяжелом весе завершился победой Волкова единогласным решением судей (29:28, 30:27, 30:27). Он проводил бой в свой день рождения — 24 октября Волкову исполнилось 38 лет.

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Волков одержал третью победу подряд в UFC — до этого он выиграл у Жаилтона Алмейды и Вальдо Кортеса-Акосты. Всего на его счету теперь 41 победа при 11 поражениях в ММА. В активе 34-летнего Куниева 14 побед при 4 поражениях и 1 ничьей, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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Александр Волков (единоборства)
Ризван Куниев
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