Волков единогласным решением победил Куниева на UFC 333

Российский боец ММА Александр Волков одержал победу над соотечественником Ризваном Куниевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Поединок в тяжелом весе завершился победой Волкова единогласным решением судей (29:28, 30:27, 30:27). Он проводил бой в свой день рождения — 24 октября Волкову исполнилось 38 лет.

Волков одержал третью победу подряд в UFC — до этого он выиграл у Жаилтона Алмейды и Вальдо Кортеса-Акосты. Всего на его счету теперь 41 победа при 11 поражениях в ММА. В активе 34-летнего Куниева 14 побед при 4 поражениях и 1 ничьей, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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