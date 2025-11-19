Турнир ACA 196 с главным боем Силва vs. Борисов пройдет в Минске 23 ноября

Турнир ACA 196 пройдет в воскресенье, 23 ноября. Вечер ММА состоится в спорткомплексе Falcon Club Arena в Минске (Белоруссия) и начнется с боев предварительного карда в 15.25 по московскому времени. Главный кард ожидается в 18.00 мск.

Главным событием вечера станет бой в легчайшем весе между бразильцем Джосиелом Силвой и россиянином Олегом Борисовым. В соглавном поединке — бой в полусреднем весе между белорусом Артемом Дамковским и бразильцем Мишелем Сильвой.

Кард боев АСА 196

Главный кард

Джосиел Силва (22-7) — Олег Борисов (28-7-1)

Артем Дамковский (26-17) — Мишель Сильва (26-12-1)

Алексей Шуркевич (17-6) — Денис Магер (12-2)

Черси Дудаев (17-3) — Руслан Колодко (14-11)

Амирхан Адаев (22-6) — Владислав Мишкевич (11-4)

Предварительный кард

Ренат Ондар (14-4) — Курбан Гаджиев (20-4)

Виктор Макаренко (10-2) — Магнус Келли Конрадо (20-6)

Виталий Бигдаш (13-4) — Кайо Биттенкурт (17-9)

Роман Огульчанский (14-5) — Апти Бимарзаев (21-4)

Владислав Янковский (10-4) — Эвертон Полакуини (9-7-1)

Хусейн Кушагов (17-10) — Сергей Стародуб (5-2)

Виктор Азатян (12-5) — Иван Соловьев (11-3-1)

Хакран Диас (28-12-1) — Али Сулейманов (13-1)

Владислав Новицкий (11-7) — Алан Гомес (15-7-1)

Вагиз Исмагилов (5-3) — Ахмед Хамзаев (11-3)

Вечер смешанных единоборств в полном объеме покажут на официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Начало трансляции — в 15.25.

Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в нашем матч-центре ММА.