Маленький борец напал на топового кикбоксера в ресторане, а потом задушил в бою

Залимхан Юсупов подтвердил прозвище Король Сабмишенов.

Еще один конфликт в поп-ММА закончился боем. 12 декабря в одном из подмосковных ресторанов боец HFC MMA Залимхан Юсупов внезапно набросился на белорусского кикбоксера Петра Романкевича. Если Юсупов известен именно по выступлениям в лиге Анатолия Сульянова, то Романкевич ярко проявил себя в AMC Fight Nights (где Юсупов бился в начале карьеры), а также в «Нашем деле». В ресторане же Залимхан по прозвищу Король Сабмишенов начал душить Петра, пока тот сидел за столом вместе с женой и друзьями. Причины такого поведения объяснить сложно. Романкевич на следующий день опубликовал видео, где рассказал о ситуации подробнее.

«В субботу в Подмосковье мы зашли в ресторанчик покушать, — сказал Романкевич. — Я встретил Залимхана Юсупова, бойца лиги Hardcore. Мы поздоровались, пообщались и сели по своим компаниям, продолжили вечер. Моя компания, как и я, знает его по конференциям Hardcore, где он беспределит и, подкрадываясь сзади к соперникам, душит их. Конечно, не думал, что это произойдет со мной, но случилось то, чего я не ждал. Залимхан подкрался сзади и начал меня душить.

На самом деле это была спланированная акция, я сегодня увидел это видео и, конечно, просто удивлен. Для чего он это делал, я не понимаю, потому что у нас весовая категория разная, и неважно, в ринге или на улице, я просто наступлю на голову и просто раздавлю его. Вечер закончился тем, что приехала группа захвата, и их успокоили. Он был в компании пятерых своих ребят и, мне кажется, чувствовал себя уверенно".

Петр также обратился к Анатолию Сульянову и попросил устроить ему бой с Юсуповым по любым правилам. Конфликт быстро перешел в клетку — вскоре бойцы встретились в новом выпуске Hardcore MMA. Юсупов, который выступает на две категории ниже, тоже призывал Романкевича подраться. Петр в ответ кричал, что Залимхан «ответит кровью».

Залимхан был уверен, что сможет оказать достойное сопротивление Романкевичу, который был на 16 см выше и весил примерно на 20 кило больше. Уже через 25 секунд после старта поединка Юсупов провел успешный тейкдаун, после чего стал контролировать Романкевича в партере. В середине раунда Залимхан поймал Петра на гильотину, а когда Король Сабмишенов занял более выгодную позицию, белорусский кикер сдался.

Прозвище полностью оправданно, а Романкевич провел бой, из-за которого у него наверняка уменьшилась фан-база. После поединка Петр попросил незамедлительный реванш, объяснив поражение болезнью и принятием антибиотиков. Сульянов на второй бой пока не согласился, а Юсупов уже нацелился на Данияла Т-34. Тот, к слову, весит около 135 килограммов.