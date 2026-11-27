«Я столько за всю карьеру не заработал». Экс-чемпион Fight Nights заявил, что ему предложили деньги за сдачу боя

Дмитрий Бикрев встал перед моральной дилеммой.

26 ноября на турнире Fight Nights 145 в Москве бывший чемпион организации в полусреднем весе Дмитрий Бикрев проиграл единогласным решением судей казахстанцу Адилю Боранбаеву и объявил о завершении карьеры. Сразу после поединка 40-летний россиянин рассказал, что перед турниром ему предлагали крупную сумму за намеренное поражение. По словам Бикрева, за всю профессиональную карьеру он не заработал столько, сколько ему были готовы заплатить за один проигранный бой.

Кто такой Бикрев?

До перехода в профессиональные ММА Бикрев работал в Федеральной службе охраны, занимался универсальным и армейским рукопашным боем, становился чемпионом России, Европы и мира. В феврале 2013 года Дмитрий дебютировал в смешанных единоборствах на турнире Fight Nights, где уже в первом раунде заставил сдаться Дениса Корниенко, проведя удушающий прием «треугольник».

Начало профессиональной карьеры Бикрева получилось непростым — к апрелю 2016 года он потерпел три поражения, последнее из которых ему нанес Александр Сарнавский. Однако после этого Дмитрий не проигрывал почти десять лет. В апреле 2019-го Бикрев завоевал чемпионский пояс Fight Nights в полусреднем весе, победив Максима Буторина единогласным решением судей. Впоследствии организация признала этот поединок лучшим боем года.

За время чемпионства Бикрев досрочно победил серба Александра Янковича, дважды остановил казахстанца Гойти Дазаева, выиграл раздельным решением судей у белоруса Руслана Колодко и нокаутировал Алексея Махно в пятом раунде. Еще один титульный поединок, против Шамиля Амирова в сентябре 2020 года, был признан несостоявшимся. Изначально победителем объявили Амирова, однако после пересмотра эпизода с запрещенным ударом коленом Бикреву вернули пояс.

Чемпионский титул Дмитрий потерял только в декабре 2025 года, когда вновь встретился с Сарнавским. Александр, который к тому моменту уже владел поясом Fight Nights в легком весе, перевел соперника в партер и провел удушающий прием в первом раунде. Таким образом, между двумя поражениями Бикрева от одного и того же бойца прошло девять с половиной лет.

Дмитрий Бикрев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Проиграл Боранбаеву, получив травму в первом раунде

Первоначально соперником Бикрева на Fight Nights 145 должен был стать Артур Пронин, однако он получил травму и снялся с турнира. За две с небольшим недели до поединка его согласился заменить 41-летний Адиль Боранбаев — бывший чемпион казахстанской лиги Alash Pride в легком весе и мастер спорта по греко-римской борьбе.

Как и Бикрев, Боранбаев долгое время не выступал. Предыдущий поединок казахстанец провел в сентябре 2025 года на турнире АСА 192, где уступил Али Машрапову раздельным решением судей. Перед встречей с Бикревым Адиль считался явным андердогом, а президент Fight Nights Камил Гаджиев еще на предтурнирной пресс-конференции посоветовал Дмитрию завершить карьеру в случае поражения.

Уже в первом раунде Боранбаев несколько раз нарушил правила — попал пальцем в глаз сопернику и дважды нанес удар ногой в пах, за что рефери снял с казахстанца один балл. В этой же пятиминутке Бикрев, по его собственным словам, получил разрыв бицепса левой руки, из-за чего практически лишился возможности полноценно работать в стойке.

Боранбаев превосходил россиянина в скорости, чаще попадал в разменах и успевал уходить с дистанции после собственных атак. Во втором раунде характер поединка не изменился, а в третьем казахстанец стал активнее использовать борьбу. Бикрев пытался предотвратить переводы в партер, хватаясь за сетку, за что также был наказан снятием балла.

В заключительном раунде Дмитрий донес до соперника несколько акцентированных ударов, однако Боранбаев вновь перевел россиянина в партер и довел поединок до судейского решения. Все трое судей отдали победу казахстанцу, а Бикрев впервые в профессиональной карьере проиграл решением.

«Я и так проиграл, но бесплатно»

После объявления результата Бикрев снял перчатки и оставил их в центре клетки. Россиянин объяснил, что обещал Гаджиеву завершить карьеру, если не сможет победить Боранбаева. Одной из главных причин ухода Дмитрий назвал проблемы со здоровьем — за свою спортивную карьеру он перенес 22 операции, а теперь ему предстоит восстанавливаться после очередной травмы.

Однако, прежде чем попрощаться с болельщиками, Бикрев рассказал о предложении, которое получил незадолго до турнира: «Я вам хочу рассказать грустную историю... Перед этим боем обратился товарищ — говорит: «Дим, не хочешь проиграть бой?» Я говорю: «Да нет, это не в моих правилах» и так далее. Он назвал сумму — Камил мне столько не платил за все участие в Fight Nights. Я говорю: «Нет, нет». Он говорит: «Ну поживи с этим денек». И я вот сутки думал об этом. Думал, ну его нафиг — закрою ипотеку за эту сраную квартиру, которая не моя, машину обновлю и так далее...»

По словам Бикрева, в любительском спорте ему уже доводилось сталкиваться с подобными предложениями, однако за время выступлений в профессиональных ММА это произошло впервые. Дмитрий не стал раскрывать имя человека, который вышел с ним на связь, и называть конкретную сумму вознаграждения.

Позже в интервью «СЭ» Бикрев подтвердил, что действительно обдумывал предложение, несмотря на то что изначально ответил отказом. «Предлагали денег кучу — чтобы проиграл. Я и так проиграл, но бесплатно. Зато спать буду спокойно. Очень много предлагали. Я столько за всю карьеру не заработал. Сомнения? Я сразу отказался. Мне сказали: «Не спеши, подумай». Вот лежал ночью, думал: «Может, ну их нафиг? Все что-то обещают, а дела не очень-то весело обстоят...» А потом вспомнил, как я всем этим людям буду смотреть в глаза. Конечно, это не мужское — я с этим жить просто сам не смогу, что специально проиграл. Но в итоге проиграл по тупости, с этой рукой. Вот это, конечно, печально».

Гаджиев усомнился в целесообразности покупки боя

На пресс-конференции по итогам турнира на заявление Бикрева отреагировал Камил Гаджиев. Президент Fight Nights подчеркнул, что у него нет оснований сомневаться в словах бывшего чемпиона, однако признался, что не понимает, на какую финансовую выгоду могли рассчитывать люди, предложившие Дмитрию деньги.

«Я вообще в такие истории, честно, не верю. Нет, ну наверное... У меня нет оснований не доверять Дмитрию Бикреву — это раз. Но я вообще не представляю, зачем в российских ММА покупать какие-то бои, когда ты можешь... Какую ставку там можно сделать? Я сейчас пропагандой не занимаюсь, но сколько можно поставить? 10 тысяч рублей [максимум], наверное, на бой или сколько?

Я слышал, что в Юго-Восточной Азии, в Америке можно большие бабки поставить, но здесь даже большую ставку не сделаешь. Ну на чем ты выиграешь? Честно — это какой-то сюр, мне кажется. Что там можно было... Дима говорит: «Мне предлагали большие деньги». Ну ок. Может, кто-то таким образом пробивал его».

Гаджиев также раскрыл размер самого крупного гонорара Бикрева за время выступлений в Fight Nights — за один из чемпионских поединков россиянин получил 3,5 миллиона рублей. Исходя из этой суммы, руководитель организации предположил, сколько денег могли предложить Дмитрию: «Он говорит: «Мне Камил столько не платил». Я сейчас вспоминаю, самый большой гонорар Бикрева был 3,5 миллиона рублей за один чемпионский бой. Значит, Диме предлагали пять... Ну в целом Димон все правильно сделал», — заявил Гаджиев.

При этом пять миллионов рублей — лишь предположение президента Fight Nights. Сам Бикрев утверждает, что предложенная ему сумма превышала совокупный заработок за все выступления, а не гонорар за отдельно взятый поединок.

Дмитрий Бикрев с женой. Фото соцсети

На поражение Бикрева давали коэффициент выше 5,00

Российские букмекерские конторы оценивали шансы Бикрева и Боранбаева на победу с существенной разницей. Одни предлагали коэффициент 1,15 на успех бывшего чемпиона Fight Nights и 5,10 — на победу его соперника, в других коэффициенты составляли 1,20 и 4,30 соответственно.

Согласно данным агрегатора букмекерских котировок SportsAnd, с момента открытия линии 23 ноября коэффициент на победу Бикрева снизился с 1,19 до 1,14, а на успех Боранбаева, напротив, вырос с 4,20 до 5,00. То есть по мере приближения поединка россиянин становился все более выраженным фаворитом.

При этом Бикрев не говорил, что предложение намеренно проиграть поединок было связано именно с букмекерскими ставками, — эту версию в своем комментарии рассматривал Гаджиев. Не сообщал российский боец и о причастности к этой истории Боранбаева или кого-либо из его команды.