«Бой с Харитоновым? Это было бы офигенно». Дацик о Пулеметчике, Емельяненко и планах на 2022-й

Главная звезда «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Полного списка боев с участием Вячеслава Дацика нет нигде — даже у него самого. На Sherdog указаны смехотворные для такого опытного бойца цифры — 6 побед, 8 поражений. Однако надо учитывать, что Рыжий Тарзан — он не совсем боец ММА. Конечно, Слава бился по правилам ММА, но далеко не только по ним. Еще в его жизни были тайский бокс, сейкендо, ушу-сандьда, панкратион. Ну, и 10 лет в заключении, конечно, тоже были. Парадокс, но самый успешный год Дацик выдал после своего последнего срока — в 40-летнем возрасте.

Наиболее полная статистика боев Дацика приведена на сайте Tapology. Расписывать — какой бой по каким правилам он провел — не будем. В его случае это имеет мало значения. Итак:

1999 год — 2 победы, 2 поражения.

2000 год — 1 победа, 2 поражения.

2001 год — 3 победы, 7 поражений.

2002 год — 4 победы, 4 поражения.

2003 год — 0 побед, 4 поражения.

2004 год — 4 победы, 3 поражения.

2005 год — 0 побед, 4 поражения.

2006 год — 2 победы, 1 поражение.

2019 год — 1 победа, 2 поражения.

Почти весь 2020-й Дацик провел в тюрьме. Данных относительно Славы за 2021 год в Tapology почему-то нет, но все и так известно — сейчас не 2000-е, незамеченным не проходит ни один бой. Так вот, в 2021-м Дацик провел пять поединков — и все выиграл. Дважды у Тайсона Дижона (бокс), затем у Данияла Эльбаева (бокс), потом у Рэнди Рэндайна (кулачный бой в перчатках для ММА) и у Реваза Верулашвили (кулачный бой в перчатках для ММА).

Причем бои с Дижоном получились блеклыми. Интерес к Дацику упал. Но стоило ему устроить рубку с Эльбаевым, довольно заметной фигурой в поп-ММА, как хайп к Вячеславу вернулся. Теперь же Дацика ждет поединок с Зелемханом «Пулеметчиком» Дукаевым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». На взвешивании Дацик показал 124,8 кг, Дукаев — 91,5 кг. Разница в +30 кг — привычная история для Славы. С какой-то стороны это плюс, с другой — с «маленькими» бойцами Дацик всегда дрался хуже, чем с теми, кто такой же здоровяк как и он.

У Дацика большие планы на 2022-й — он хочет, наконец, подраться с Александром Емельяненко и даже провести бой с Сергеем Харитоновым. Об этом Вячеслав рассказал «СЭ».

— На что уделяли основное внимание при подготовке к Пулеметчику?

— На ноги, передвижения и скорость. Пулеметчик — шустрый, быстрый, поэтому мне будет тяжело попасть по нему колхозкой. Конечно, если бы я попал, то снес бы его, но в том-то и дело, что по нему не попасть. Поэтому будет интересный бой — масса против скорости. Но Пулеметчик решил чуть-чуть поднабрать, а я — чуть скинул массу ради увеличения скорости. Думаю, что будет интересный бой.

— Но пощады в любом случае не будет? На пресс-конференции вы были максимально добры друг к другу.

— Не, ну жизнь — это жизнь, а ринг — это ринг. Две разные вещи.

— Ваш примерный план на 2022 год? Сколько боев хотели бы провести, и против кого в идеале?

— Я не знаю. Я бы подрался с [Жеромом] Ле Баннером, но он не хочет. Было бы очень офигенное предложение, если Серега Харитонов примет бой. Подрался бы чисто ради спортивного интереса — как друзья.

— Насколько вам хотелось бы завершить этот год поединком против Александра Емельяненко? Как я понял, этому бою не быть в первой половине этого года.

— Вроде бы договорились по поводу боя, но его менеджера, (Азамата Бостанова. — Прим. «СЭ»), который удерживал Сашу в тренировочном режиме, на два месяца закрыли. Данный поединок в настоящее время повис под вопросом. Будем надеяться на то, что все сложится, и на то, что МВД разберется, человек выйдет [на свободу], и этот бой состоится.

— По каким правилам вы бы хотели провести бой с Александром?

— Мне без разницы по каким правилам. [Если] Саша более-менее работает на руках, то неплохо было бы, если бы Федерация бокса провела этот бой.

— Ваш прогноз на бой Александра Емельяненко и Джеффа Монсона, который состоится 23 февраля?

— А по каким правилам они дерутся?

— По правилам кулачного боя.

— Монсон-то вообще не ударник, не бьет, у него очень много травм, ну а Саша хоть и бухал, но, как говорится, опыт не пропьешь. Он [Емельяненко] ударник, поэтому, естественно, что предпочтение Саше. Опять же, все зависит от физической формы каждого из бойцов. Если Саша не выйдет под градусом, то он выиграет.

— Если Александр проиграет, не будет ли это означать, что можно будет поставить крест на вашем противостоянии, которое ждут болельщики уже более 10 лет?

— Практически да (смеется).